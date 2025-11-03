Tödlicher Brand in der Steiermark: 90-Jährige kam ums Leben

Eine 90-jährige Frau kam Sonntagnachmittag bei einem Küchenbrand in Trofaiach (Bezirk Leoben) ums Leben. Ihr 91-jähriger Ehemann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Gegen 13.40 Uhr nahm ein Besucher eines Nebenhauses verdächtigen Geruch wahr. Bei näherer Untersuchung stellte er fest, dass aus einer Wohnung im dritten Stock Rauch drang.

Angehörige fanden betagtes Paar

Da die Wohnungstür versperrt war, wurden in der Nähe wohnende Angehörige des betagten Paares verständigt. Diese öffneten die bereits stark verrauchte Wohnung und fanden die 90-Jährige leblos vor. Die Rettungskräfte konnten den 91-jährigen Mann aus der Wohnung bergen und in ein Krankenhaus bringen. Für die 90-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät.