Brand in Wiener Dachgeschosswohnung

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat am Pfingstmontag im Wiener Bezirk Landstraße zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung ausrücken müssen. Das Feuer breitete sich auf die Dachkonstruktion aus, so ein Sprecher zur APA. Die Brandursache ist unklar, weil der Einsatz am frühen Nachmittag noch am Laufen war.