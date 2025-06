Am Samstag und Sonntag setzten sich die Proteste fort. Trump konstruiert daraus einen „gewaltsamen Aufstand” von „Randalierern und Plünderern”, der niedergeschlagen werden müsse. Die Polizei in Los Angeles widerspricht, nennt die Proteste nur vereinzelt gewalttätig und sieht sich eigenständig in der Lage, die Situation zu beruhigen.

Warum ist der Einsatz der Nationalgarde so heikel?

Was Trump in Kalifornien tut, hat es seit 1965 nicht mehr gegeben. Damals schickte Präsident Lyndon B. Johnson nach eigenem Gutdünken Soldaten nach Alabama, um Bürgerrechts-Demonstrationen zu schützen. Die Nationalgarden (rund 330.000 Kräfte) unterstehen den jeweiligen Gouverneuren der Bundesstaaten. Sie sind es, die in Washington um Hilfe bitten, wenn ihnen die Probleme über den Kopf wachsen.

So war es etwa in Kalifornien 1992, als die Misshandlung des schwarzen Lkw-Fahrers Rodney King durch die Polizei zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen führte. Präsident George H.W. Bush setzt auf Antrag des damaligen Gouverneurs, Pete Wilson, die Nationalgarde in Gang.

Als vor fünf Jahren die Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in Minneapolis landesweit zu teils schweren Ausschreitungen führte, liebäugelte Trump mit dem Marschbefehl, verzichtete aber - mit Ausnahme des Hauptstadtbezirks District of Columbia - am Ende darauf; auch weil seine Berater auf die Gefahren hinwiesen.

Worauf stützt sich Trump bei seiner Anweisung?

Die von ihm unterzeichnete Anordnung verweist auf "10 U.S.C 12406". eine Bestimmung im “Title 10” des Gesetzes über die Streitkräfte. Sie erlaubt den Einsatz von Nationalgardisten durch den Bund, wenn „eine Rebellion oder die Gefahr einer Rebellion gegen die Autorität der Regierung der Vereinigten Staaten besteht“. Trump interpretiert die Proteste gegen die Abschiebungsmethoden von ICE als „Gesetzlosigkeit” eines „gewalttätigen Mobs“, der Bundespolizisten und Einwanderungsbeamte angreife.