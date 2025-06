Live im TV: Journalistin bei L.A.-Protesten von Polizei beschossen

Nach erneuten Zusammenstößen mit Demonstrierenden hat die Polizei von Los Angeles für die Innenstadt ein Versammlungsverbot erlassen. Sie wies Teilnehmer diverser Proteste am späten Sonntagabend (Ortszeit) an, das Gebiet umgehend zu verlassen. Zudem gab die Polizei bekannt, dass es am Rande der Proteste übers Wochenende 56 Festnahmen gegeben habe. Ihr Chef Jim McDonnell warnte, dass die Proteste außer Kontrolle gerieten.