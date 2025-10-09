85-jährige Pensionistin bei Brand in Absdorf verstorben
Ein Brand in Absdorf (Bezirk Tulln) hat am späten Mittwochabend ein Todesopfer gefordert. Polizeiangaben zufolge kam eine 85-Jährige ums Leben.
Das Feuer war in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Frau war alleinstehend. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen.
Laut Feuerwehr war das Leben der Bewohnerin trotz Reanimationsmaßnahmen durch ein Rettungs- und Notarztteam nicht zu retten. Der Brand dürfte im Erdgeschoss ausgebrochen sein, das erheblich beschädigt wurde. Die Flammen griffen teilweise auch auf den Dachstuhl über.
Weiterer Brand im Bezirk
Einen weiteren Einsatz im Bezirk Tulln gab es in der Nacht auf Donnerstag in Muckendorf.
Im Wintergarten eines Hauses war Feuer ausgebrochen. Ein lauter Knall riss ein Kind aus dem Schlaf, das sofort seine Mutter alarmierte. Beide blieben unverletzt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando mit. Etwa 75 Einsatzkräfte waren an der Bekämpfung der Flammen beteiligt.
