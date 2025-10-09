85-jährige Pensionistin bei Brand in Absdorf verstorben

Ein Brand in Absdorf (Bezirk Tulln) hat am späten Mittwochabend ein Todesopfer gefordert. Polizeiangaben zufolge kam eine 85-Jährige ums Leben.

Das Feuer war in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Die Frau war alleinstehend. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen.

Laut Feuerwehr war das Leben der Bewohnerin trotz Reanimationsmaßnahmen durch ein Rettungs- und Notarztteam nicht zu retten. Der Brand dürfte im Erdgeschoss ausgebrochen sein, das erheblich beschädigt wurde. Die Flammen griffen teilweise auch auf den Dachstuhl über.