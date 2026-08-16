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Böller-Attacke im Freibad: Mann (63) von Unbekannten verletzt
Auf seinem Handtuch hinterließ der Böller einen erheblichen Brandfleck. Die Suche nach den bisher unbekannten Tätern läuft.
Ein 63-Jähriger ist am Samstagnachmittag in einem Freibad in Innsbruck mit einem Böller beworfen und verletzt worden. Unbekannte dürften den Knallkörper gegen 15.45 Uhr gezündet und in Richtung des Mannes geworfen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol.
Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Auf seinem Handtuch hinterließ der Böller einen erheblichen Brandfleck.
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