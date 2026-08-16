Böller-Attacke im Freibad: Mann (63) von Unbekannten verletzt

Ein 63-Jähriger ist am Samstagnachmittag in einem Freibad in Innsbruck mit einem Böller beworfen und verletzt worden. Unbekannte dürften den Knallkörper gegen 15.45 Uhr gezündet und in Richtung des Mannes geworfen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol.