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Innsbruck

Böller-Attacke im Freibad: Mann (63) von Unbekannten verletzt

Auf seinem Handtuch hinterließ der Böller einen erheblichen Brandfleck. Die Suche nach den bisher unbekannten Tätern läuft.
16.08.2026, 08:53

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Ein 63-Jähriger ist am Samstagnachmittag in einem Freibad in Innsbruck mit einem Böller beworfen und verletzt worden. Unbekannte dürften den Knallkörper gegen 15.45 Uhr gezündet und in Richtung des Mannes geworfen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol.

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Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Auf seinem Handtuch hinterließ der Böller einen erheblichen Brandfleck.

Innsbruck Tirol
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