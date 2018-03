Donaustadt: Jäger locken Schweine in die Falle

Weit ins Siedlungsgebiet dringt auch der Fuchs vor. Laut Günther Annerl von der MA49 kommt dieser in Wien in Parks und Hinterhöfen sämtlicher Bezirke vor – selbst in der Inneren Stadt. Erst zuletzt sei ein Fuchs über den Stephansplatz marschiert, erzählt er.

Besonders beliebt sei bei den Tieren der von Restaurants gesäumte Donaukanal. Auch Kindergärten oder Spitäler mit großen Grünflächen ziehen Füchse an. Bis Ende Februar führte die MA49 deshalb im Bereich Lazarettgasse, beim AKH sowie in Alt-Erlaa Schwerpunktaktionen mit Lebendfallen durch. Da die Weibchen (Fehen) zurzeit aber Junge bekommen, wurde der Fang nun unterbrochen.

Leicht zu vertreiben

Das Risiko, das von Füchsen ausgeht, sei „eher gering“, erklärt Annerl. Zumal sie sich leicht verscheuchen lassen. „Etwa, indem man klatscht oder sie mit Wasser bespritzt. Auch der Einsatz von Ultraschallgeräten ist möglich.“

Füchse oder anderes Wild aus vermeintlicher Tierliebe zu füttern, sei jedenfalls kontraproduktiv, betont der Fachmann. Zudem sollte Futter für Haustiere nicht unbeaufsichtigt im Freien stehen gelassen oder Vogelfutter unachtsam über den Boden verstreut werden.

Ein gewisses Restrisiko sei bloß durch Wildkrankheiten gegeben, sagt Annerl. Beim Fuchs wäre das die bei direktem Kontakt auf Haustiere übertragbare Fuchsräude. Oder der Fuchsbandwurm, der auch für Menschen gefährlich werden kann. Es wird daher empfohlen, Fallobst, das mit dem Kot der Tiere in Berührung gekommen sein könnte, nicht ungewaschen zu essen. Andernfalls könne es mit einer Verzögerung von 10 bis 15 Jahren zu Metastasen-Bildungen in Lunge und Leber kommen. Die Ansteckungsgefahr ist allerdings verschwindend gering - in Wien ist bis dato nur ein einziger Fall bekannt.