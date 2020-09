Donaustadt: Der Bezirk ohne Eigenschaften

Und die Donaustadt ist vor allem ein junger Bezirk, das Durchschnittsalter liegt bei nur 39,6 Jahren. Der Grund dafür: Viele Jung-Familien ziehen in die günstigeren Außenbezirke. Auch ist der Bezirk ein Einfallstor für das nördliche Niederösterreich: Von der Achse Mistelbach-Wien ziehen viele junge Leute zunächst in der Donaustadt und später dann weiter in andere Bezirke. Es ist für manche der erste Schritt vom Land in die Großstadt. Das Wort „urban“ ist ein Ausdruck, der in der Alltagssprache der Donaustädter nicht vorkommt bzw. nicht angenommen wird, heißt es in einem Bericht der Stadt Wien über die Zukunft der Donaustadt. Der Bezirk ist für viele wohl eher ein ländlicher.