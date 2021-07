Donauinselfest: Wien ist wieder reif für die Insel

Am Sonntag steht die Festbühne ganz im Zeichen von Rainhard Fendrich. Er wird nicht nur sein neues, Album "Schworzoderweiss" präsentieren, sondern auch Klassiker wie "Strada del Sole".

Die FM4-Bühne (die als schönste und lauschigste auf der Insel gilt) wird am Freitag die Münchener Band Moop Mama beehren. Am Samstag treten dort Mando Diao und Der Nino aus Wien auf, am Sonntag die Mattersburger Indie-Popper Garish.

Auf der Bühne von Radio Niederösterreich treten am Freitag unter anderem Marianne Mendt und The Rats Are Back auf, am Samstag folgen Hansi Hinterseer und Jazz Gitti.

Und auf der DJ/VJ-Bühne legt Futurezone-Redakteurin und DJane Barbara Wimmer als Shroombab auf.