Donauinselfest: Heuriges Motto ist "Mein Herz schlägt Insel"

Das Wiener Donauinselfest findet heuer von 21. bis 23. Juni statt. Die 41. Ausgabe der dreitägigen Megaparty steht unter dem Motto "Mein Herz schlägt Insel". Das teilte die Landesparteisekretärin des Veranstalters SPÖ Wien, Barbara Novak , am Freitag mit. Das Inselfest gilt als eines der größten Open-Air-Festivals Europas.

Bei freiem Eintritt können Besucherinnen und Besucher dort eine Vielzahl an Konzerten miterleben, geboten wird üblicherweise auch ein umfangreiches Sport-, Action- und Kinderprogramm. Details zum heurigen Line-up gibt es noch nicht. Die entsprechende Präsentation wurde für Mai in Aussicht gesellt. Projektleiter Matthias Friedrich versicherte heute aber, dass wieder österreichische und internationale Top-Acts mit dabei sein werden.

Respektvolles Miteinander

Das Motto soll laut Barbara Novak darauf verweisen, dass das Miteinander, das Wien präge, auch am Donauinselfest zu spüren sei - und die Herzen höher schlagen lasse. Mitarbeitende, Kunstschaffende, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie die Gäste würden jedes Jahr zeigen, wie respektvolles Miteinander funktioniere, zeigte sich Novak überzeugt.

Eine Neuerung wurde heute bereits verkündet. Erstmals wird der "Rock The Island Contest" - also der Wettbewerb für Nachwuchs-Bühnentalente ab 16 Jahren - auch für Kinder durchgeführt. Der "Rock The Island Contest 4 Kids" ist für angehende Musikerinnen und Musiker bzw. Bands im Alter von sieben bis 15 Jahren konzipiert. Unter den Teilnehmenden werden Auftritte im Rahmen des Inselfest-Kinderprogramms verlost.