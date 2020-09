Donauinselfest-Finale mit Parov Stelar, Opus und strengen Regeln

Am Samstag, also am 19. September, werden zu einer noch nicht festgelegten Uhrzeit Electroswing-Pionier Parov Stelar, die Austropop-Legenden von Opus, Granada, die Sängerin Mathea, die Dialektrapper Kreiml & Samurai und Russkaja auftreten. Am Sonntag folgt ein "Schlagergarten" unter anderem mit den Edlseern, Jazz Gitti und Petra Frey.

Ebenfalls für Sonntag ist eine Kabarettshow angekündigt, wobei dort auch Musikerinnen bzw. Musiker wie Ernst Molden, Der Nino aus Wien oder Anna Mabo auf der Liste zu finden sind. Weiters sind unter anderem Katharina Dorian, Johannes Glück, Nadjah Maleh, Thomas Stipsits, Gery Seidl, Lukas Resetarits, Andreas Vitasek und Florian Scheuba angekündigt. Die Moderation dieses Abends übernehmen die "Willkommen Österreich"-Stars Dirk Stermann und Christoph Grissemann.