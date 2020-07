Donauinselfest 2020: Eine Konzert-Tour mit Platz für viele Babyelefanten

Und das Publikum wird sich finden. Um 19 Uhr spielen DelaDap noch einmal am Wallensteinplatz in Brigittenau. Generell sollen pro Tag zwischen 14 und 21 Uhr zwei bis drei Konzerte stattfinden. Bespielt werden öffentliche Plätze, an denen viele Menschen unterwegs sind. So sollen möglichst viele Wiener Zugang zu Kunst und Kultur erhalten.

Am 19. und 20. September findet mit drei Shows das große Finale des diesjährigen Festivals auf der Wiener Donauinsel statt: Ein großes Konzert am Samstag sowie Schlager und Kabarett am Sonntag. Vielleicht sind da auch Monika und Christian dabei.

Infos: www.donauinselfest.at

Mitarbeit: Adrian Zerlauth