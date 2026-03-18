Donauinselfest 2026: Thorsteinn Einarsson gibt Inklusionskonzert

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Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, die Spaziergänge werden wieder frühlingshaft. In Wien heißt das auch: Die Vorbereitungen für das Donauinselfest laufen an. Am ersten Juliwochenende verwandeln sich rund 4,5 der insgesamt 21 Kilometer langen Donauinsel erneut in ein Festivalgelände. Unter dem Motto „Sommer an“ sind von 3. bis 5. Juli auf 14 Bühnen rund 200 Acts geplant – und damit etwas weniger als in den vergangenen Jahren.

Ein Eis zum Zeugnis Zeitlich fällt Europas größtes Open-Air-Festival heuer mit dem letzten Schultag vor den Sommerferien zusammen. „Wir feiern dieses Jahr sozusagen den Start der Sommerferien auf der Donauinsel“, sagt SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer. Für rund 253.000 Wiener Schülerinnen und Schüler beginnen an diesem Wochenende die Ferien. Am Freitag wird für sie – solange der Vorrat reicht – gratis Eis ausgegeben.

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Große Bühne für Inklusion Das Donauinselfest versteht sich einmal mehr als „Fest für alle Wienerinnen und Wiener“. Ein zentraler Programmpunkt ist dabei das Inklusionskonzert am Freitag um 12 Uhr, das sich gezielt an Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf richtet und einen niederschwelligen Zugang zu Livemusik ermöglichen soll.

Heuer steht mit dem österreichisch-isländischen Sänger Thorsteinn Einarsson einer der meistgespielten Pop-Acts auf der Bühne. „Es ist eine Ehre, Menschen ein Konzert zu bieten, die sonst keinen leichten Zugang dazu haben“, sagt Einarsson. Der Fokus liege dabei bewusst auf der Musik – nicht auf einer großen Show. Auch darüber hinaus soll Teilhabe stärker in den Mittelpunkt rücken: Zeitgleich mit dem Donauinselfest finden erstmals seit 34 Jahren wieder die Sommer-Special-Olympics in Wien statt. „Wir wollen die rund 1.800 Athletinnen und Athleten zur größten Party des Landes einladen“, so Neumayer.

Hautkrebsprävention Fixer Bestandteil des Festivals ist zudem der Charity-Schwerpunkt. Wie schon im Vorjahr ist die Österreichische Krebshilfe Wien Partner des Donauinselfests. Unterstützt wird sie unter anderem über den Becherpfand – zwei Euro pro Becher. 2025 kamen so mehr als 17.000 Euro zusammen. Heuer steht die Kampagne „Sonne ohne Reue“ im Fokus, die über Hautkrebsprävention informiert.