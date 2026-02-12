Längere Auftritte und weniger Acts: So will man beim Donauinselfest sparen

Fans werden heuer am Wiener Donauinselfest möglicherweise mehr Zeit mit ihren Lieblingskünstlern verbringen dürfen. Denn bei der 43. Ausgabe des Gratisfestivals werden manche Auftritte länger dauern als sonst üblich. Die neuen Slots sind jedoch weniger eine Reaktion auf Besucherwünsche, sondern eine Sparmaßnahme. Die Gesamtzahl der Acts wird zugleich geringfügig reduziert. Laut den Organisatoren wird das DIF-Budget zwar gleichbleiben, die Kosten sind jedoch gestiegen. Die von der Wiener SPÖ veranstaltete Inselsause ist heuer zum Schulschlusswochenende angesetzt, also vom 3. bis 5. Juli. Damit ist man vom üblichen Zeitplan abgewichen. Das Fest geht sonst am Wochenende vor der letzten Schulwoche über die Bühne. An diesem findet heuer aber der Grand Prix in Spielberg statt. Man wolle nicht in Konkurrenz mit einer anderen Großveranstaltung treten, wurde die Verschiebung begründet.

Längere Konzerte, weniger Acts Künftig will man jedoch wieder den traditionellen Termin ins Auge fassen, erläuterte SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer im Gespräch mit Medienvertretern. Und auch am Gratiseintritt will man nicht rütteln. Die "wirtschaftlich herausfordernden Zeiten" würden jedoch eine Planung mit "viel Augenmaß" erfordern, hielt Neumayer fest. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden laut derzeitigen Prognosen auf Vorjahresniveau liegen. Die genaue Höhe des Budgets kann laut den Veranstaltern noch nicht beziffert werden. Lediglich die Höhe der Subvention steht bereits fest. Sie wird rund 1,8 Mio. Euro betragen. Man gehe davon aus, dass dies in etwa ein Drittel der Kosten abdecken werde, hieß es. Den Rest übernehmen Veranstalter und Sponsoren. Da Kosten etwa für Sicherheit, Energie oder Personal steigen, müssen andere Ausgaben dafür gedrosselt werden. Das bedeutet etwa, dass man die Anzahl der Acts auf rund 200 reduziert. Zuletzt lag man hier knapp darüber. Künstler und Bands werden auf 14 Bühnen auftreten. Um die Reduktion zu kompensieren, werden sie das zum Teil länger tun als bisher. Denn beim Donauinselfest dauerten Konzerte auf den größeren Stages meist höchstens eine Stunde. Nur manche Headliner spielten länger. Oft waren die Slots aber auch deutlich kürzer.