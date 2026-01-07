Das Hauptaugenmerk bei den Wiener Öffi-Sperren fällt heuer auf die S-Bahn Stammstrecke. Insgesamt mehrere Monate lang wird die Strecke auf verschiedenen Abschnitten gesperrt sein. Konkret werden von 4. Juli bis Oktober 2027 die Züge nicht durchgehend verkehren. Und als ob das für die Wienerinnen und Wiener nicht schon genug wäre, fällt die Sperre auch noch genau mit dem Donauinselfest zusammen.

Das kostenlose Großevent auf der Donauinsel läuft nämlich von 3. bis 5. Juli. Ab 4. Juli fährt allerdings die S-Bahn nicht zwischen Praterstern und Floridsdorf. Damit fällt eine wichtige Öffi-Verbindung weg, die Station Handelskai wird nicht angefahren. Später als üblich Die ungünstige Überschneidung kommt daher, dass das Donauinselfest heuer später stattfindet als üblich. Normalerweise wird Ende Juni auf der Donauinsel gefeiert, heuer erst am ersten Juliwochenende. Grund für den späteren Termin ist der Österreich-Grand-Prix in Spielberg. Der geht am 28. Juni über die Bühne und man wollte nicht „in Konkurrenz zu einer anderen Großveranstaltung treten“, hieß es dazu von der SPÖ im vergangenen Sommer.