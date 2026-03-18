16-Jährige in Wiener Wohnung vergewaltigt: Polizei sucht zweiten Verdächtigen

In Wien ist der Fall einer Vergewaltigung bekannt geworden. Die Tat hat sich bereits im Mai vergangenen Jahres in einer Wohnung abgespielt. Eine damals 16-Jährige soll von zwei jungen Männern missbraucht worden sein, die die Tat auch noch gefilmt haben, bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz einen Bericht der Kronen Zeitung vom Mittwoch.

Der Fall wurde jetzt erst bekannt. Aufgrund weiterer Ermittlungen wurde der Akt an Graz abgetreten. Laut Krone soll das Mädchen unter einem Vorwand in die Wiener Wohnung gelockt und eingesperrt worden sein. Mädchen auch bedroht Dort befanden sich drei Männer, zwei von ihnen sollen die 16-Jährige vergewaltigt haben. Danach sollen sie der Jugendlichen gedroht haben, die Filmaufnahmen zu veröffentlichen, sollte sie zur Polizei gehen.

Opfer traf Peiniger Die 16-Jährige traf jedoch zufällig wenig später in einem Grazer Park auf einen der Verdächtigen, einem 19-Jährigen, gegen den bereits wegen anderer Delikte ermittelt worden sein soll. Die junge Frau erstattete daraufhin im Oktober 2025 Anzeige in Graz. "Der 19-Jährige befindet sich aktuell in die JA Graz-Jakomini in Haft und machte bislang keine Angaben zum Vorfall", sagte Markus Lamb, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, dem KURIER. Entgegen der Berichterstattung der Krone werde derzeit aber nach einem, und nicht nach zwei weiteren Verdächtigen gefahndet.