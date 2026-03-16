Der letzte Kaffee vor der Pause: Café Central schließt für Sanierung

Peter Altenberg blickt aus Pappmaché-Augen von seinem Stammplatz aus auf das Geschehen im Café Central. Er wirkt nachdenklich. Die Thonetstühle stehen an diesem Montagmorgen schon umgedreht auf den zusammengeschobenen Kaffeehaustischen, die Kuchenvitrinen sind leer. In dem sonst so belebten Kaffeehaus im Palais Ferstel, vor dem üblicherweise die Touristen Schlange stehen, herrscht eine eigentümliche Ruhe. Es ist der letzte Tag, bevor die Sanierung des Traditionskaffeehauses beginnt. Es ist an der Zeit: Die letzte Renovierung des Café Central und des Palais Ferstel liegt mehr als 40 Jahre zurück, erzählt Kay Fröhlich, Geschäftsführer der Verkehrsbüro-Tochter Palais Events, die das Café seit 15 Jahren betreibt. Konkret wird die Gebäudetechnik vollständig erneuert, werden sämtliche Produktions- und Küchenbereiche neu geplant – all das unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes für das Café, das heuer sein 150. Jubiläum feiert. „Eine einzigartige Herausforderung“ nennt es Architekt Peter Klein, der für die Planung und Umsetzung der Sanierungsarbeiten zuständig ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Anya Antonius Das junge Kaiserpaar wird vor der Sanierung abgehängt.

Herausfordernde Arbeiten Denn der gesamte Aushub – 80 Kubikmeter Erde, so viel wie acht volle Lkw-Ladungen – muss über den einzigen Liftschacht an die Oberfläche transportiert werden. „Es wird alles abgetragen bis aufs nackte Erdreich“, sagt Klein über die Arbeiten im Küchenbereich unter dem Café. Dafür werden 250 Kubikmeter Installationen und 100 Kubikmeter Fliesen und Estrich rückgebaut. Mit den 800 Quadratmetern neuen Fliesen, die anschließend an Böden und Wänden verlegt werden, ließen sich vier Tennisplätze fliesen. Zudem wird das Gebäude energetisch optimiert. Im Gästebereich in der Säulenhalle bleibt auf den ersten Blick weitgehend alles beim alten, versichert Klein: „Eine gute Sanierung erkennt man daran, dass man sie nicht erkennt.“ Es gehe vor allem darum, die historische Substanz zu restaurieren. So werden etwa die Thonet-Sessel überholt, die Sitzbänke aufgepolstert und die traditionellen Backhausen-Stoffe originalgetreu erneuert. In die Sanierungsarbeiten werde „ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag“ investiert, heißt es auf KURIER-Nachfrage.