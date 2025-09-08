Das Café Central schließt - das Decentral öffnet

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Sie gehört zum Café Central wie die Peter-Altenberg-Figur vor der Kuchenvitrine: Die lange Schlange vor dem Eingang zur Herrengasse 14. Doch diese wird bald der Vergangenheit angehören - zumindest vorübergehend. Denn das Alt-Wiener Traditionscafé wird im Frühjahr 2026 generalsaniert und schließt dafür seine Pforten. Stammgäste und Wien-Touristen müssen dennoch nicht verzichten: Gleich ums Eck, im Palais Harrach, hat für die Zeit des Umbaus das Pop-up "Decentral", samt Gastgarten auf der Freyung geöffnet.

"Mit der Eröffnung des DECENTRAL bleibt die Tradition des Café Central lebendig, während unser Stammhaus ab Frühjahr 2026 für eine umfassende Modernisierung vorübergehend schließt. Um die Wartezeit bis zur Wiedereröffnung genussvoll zu überbrücken, übernimmt das DECENTRAL als charmante Dependance mit frischen Ideen und vertrauter Kaffeehausqualität", sagt Kay Fröhlich, Geschäftsführer von Palais Events, die das Café Central im Palais Ferstel betreiben. "Moderne Bistronomie" Wie auf der Website des Pop-ups decentral.wien zu lesen ist, wird hier auf "Wiener Kaffeehaustradition und moderne Bistronomie" gesetzt. Dies spiegelt sich auch in der Speisekarte wider: Neben Central-Klassikern wie dem Amandine-Mandelcroissant gibt es hier auch die Zitronentorte "Citrus Flair" mit Passionsfruchtcreme. Neben klassischen Kaffeespezialitäten werden auch "Flavoured Coffees" und Sommercocktails angeboten. Zudem gibt es pikante Snacks wie verschiedene Focaccia-Variationen.

Decentral Adresse: Palais Harrach, Freyung 3, 1010 Wien

Öffnungszeiten: ab sofort Dienstag bis Samstag: 07:30 – 21:30 Uhr

Sonntag & Montag: Ruhetag

decentral.wien