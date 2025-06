Donauinselfest 2025: Heute um 21.58 Uhr vor jeder Bühne ein Lichtermeer für Graz

Heuer gibt es 16 Bühnen, 700 Stunden Bühnenprogramm, 200 Acts und 45 Kilometer Stromkabel. Es hat sich also einiges weiterentwickelt seit dem ersten Fest 1983 , damals gab es weder Klo noch Wasser oder Strom auf dem erst halb fertig gestellten Inselteil. Es hat sich aber nicht nur die Infrastruktur weiterentwickelt.

Auch was Inklusion, Nachhaltigkeit und Demokratiebildung betrifft, gibt es einige Neuerungen, wie Neumayer sagt. „Wir haben Rollstuhltribünen, ein Buddysystem für Menschen mit Behinderung und einen Shuttleservice.“

Eigene Ruhezonen

Seit heuer gäbe es zudem erstmals auch Ruhezonen, die besonders für Menschen mit Behinderung wichtig seien, das Konzert der Band No Angels am Samstag wird live mit einer Gebärdenperformance begleitet. . Bereits aufgetreten ist der blinde DJ Artin. „Wir nehmen es sehr ernst, dass es ein Fest für alle ist“, so Neumayer.