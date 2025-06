Die Donauinsel tanzt zum Strauss-Beat: Walzer trifft Drum and Bass

"Wir sind deshalb in das erste Meeting voll Selbstvertrauen hineingegangen und strahlend rausgegangen. Aber dann habe ich mir im Auto auf Spotify ,Best of Strauss‘ durchgehört und gedacht, da ist ja gar nichts dabei, wo wir anknüpfen können. Das Einzige, was uns mit Strauss verbindet, ist der Begriff Tanzmusik.“

Das erste Problem: Die Harmonien von Strauss sind vorwiegend in Dur, die von Camo & Krooked in Moll. Da musste viel umgeschrieben werden, um sich anzunähern. Problem Nummer zwei war, einen guten Workflow zu finden. „Ein Strauss-Werk hat – wie man am Donauwalzer gut sieht – viele verschiedene Tempi, Melodien und Rhythmen“, erklärt Wagner. „Zuerst dachten wir, wir müssen das große Ganze sehen und davon ausgehen. Aber das funktionierte nicht. So sind wir draufgekommen, dass es am besten ist, zu schauen, was die Quintessenz eines Strauss-Stücks ist, und die mit einer unserer Nummern zu verheiraten. Allein dahin zu kommen, hat drei Monate gedauert.“

Das rhythmische Problem konnten Camo & Krooked mit einem Trick lösen: „Wir haben Polyrhythmen geschaffen, auf 6/8 geschrieben, weil das der gemeinsame Nenner zwischen 4/4 und 3/4 ist. Außerdem haben wir Polkas hergenommen. Und den Persischen Marsch.“