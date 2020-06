Donauinsel: Großaktion gegen Kleinkriminalität

"Wir wollen aber auch als Anlaufstelle für Bürger dienen. Nur zu strafen ist nicht immer notwendig", erklärt Polizeisprecherin Barbara Riehs. Aufgeregte Passanten alarmierten auch Freitagnachmittag die Streifen wegen eines Einbruchs auf einem Hausboot. Als der mutmaßliche Täter gestellt wurde, entpuppte sich der Mann als Boots-Eigner, der nur seinen Schlüssel vergessen hat.

Am frühen Abend schlugen dann die Hunde in der Nähe des Basketball-Platzes an. In einem Gebüsch wurden mehrere Sackerln Marihuana und Ecstasy gefunden. Das Drogendepot konnte den in der Nähe befindlichen Männern zugeordnet werden.

Heftig zur Sache ging es schließlich bei einer Streitschlichtung. Ein unbeteiligter Passant mischte sich ein und schlug auf einen Beamten ein. Er wurde vorrübergehend festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Der Polizist musste ins Krankenhaus.

Mit Tränen endete der Aufgriff einer minderjährigen Ausreißerin aus NÖ. Die junge Dame war seit 8. Juni abgängig und wurde den zuständigen Behörden übergeben.