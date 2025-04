Döblings Hassliebe zur ÖVP: Ein Lokalaugenschein nach der Wien-Wahl

Von Heiligenstadt nach Nußdorf und zurück – eines jener Gebiete, das in Döbling rot gefärbt ist. Eher zufällig hat sich diese Route für den KURIER-Lokalaugenschein nach der Wien-Wahl ergeben. Der D-Wagen fährt in der Station ein, Gesprächspartner Benedikt, 61 Jahre, fragt: „Wollen Sie mitfahren?“ Also wird in der Bim weiter diskutiert. Das Thema: Döbling und sein zwiespältiges Verhältnis zur ÖVP. Bei der Wahl hat die ÖVP auf Gemeindeebene in Döbling nämlich 11,70 Prozentpunkte – und damit mehr als im Wien-Schnitt – verloren. Auf Bezirksebene dagegen hat ÖVP-Bezirksvorsteher Daniel Resch dagegen lediglich 4,20 Prozentpunkte verloren.