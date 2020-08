Döbling: Mehrere Unfälle mit teils schwer verletzten Fußgängern

Am Mittwoch kam es in Wien-Döbling gleich zu drei Unfällen, bei denen Fußgänger verletzt wurden. Der erste ereignete sich gegen 13 Uhr in der Felix-Braun-Gasse, wo ein Autofahrer einen 71-jährigen Mann erfasste. Der Pensionist war gerade dabei, die Fahrbahn zu überqueren. Der Mann soll laut Aussagen zwischen geparkten Fahrzeugen plötzlich die Straße betreten haben. Durch den Zusammenstoß erlitt er mehrere leichte Verletzungen.

Um kurz nach 19 Uhr überquerte eine Fußgängerin dann die Fahrbahn am Nußdorfer Platz. Auch sie wurde von einem querenden Pkw erfasst und leicht verletzt. Bei der 58-Jährigen wurde später ein Blutalkoholgehalt von 0,98 Promille festgestellt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Fast zu gleichen Zeit kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 34-Jährigen. Laut Angaben der Beteiligten überquerte der Mann zu Fuß die Fahrbahn der Sieveringer Straße und wurde von dem Auto erfasst. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.