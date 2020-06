Schleifmühlbrücke wird zur Begegnungszone

Kaufmanns Nachfolger Markus Rumelhart hat nun eingelenkt. Gemeinsam mit dem Bezirksvorsteher der Wieden, Leo Plasch, gab er als Grund für den Rückzieher eine Verkehrszählung an: Demnach fahren im Früh- und Abendverkehr rund 430 Autos vom 6. in den 4. Bezirk, ein paar Autos weniger nutzen die Brücke in die andere Richtung. Auch hätten die Standler am Naschmarkt weiterhin über die Schleifmühlbrücke zufahren wollen, sagen Rumelhart und Plasch.