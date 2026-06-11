Öffi-Sperren: So kommt man auf das Donauinselfest

Wer heuer mit S-Bahn, U-Bahn und Co. zum Donauinselfest fahren möchte, muss sich auf Änderungen einstellen. Denn das Großevent von 3. bis 5. Juli fällt mit der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf zusammen.

Nun haben Veranstalter , Wiener Linien und ÖBB ein gemeinsames Verkehrskonzept erarbeitet.

Dichtere Intervalle & Schienenersatzverkehr

Demnach werden die U6, die S45 sowie die Straßenbahnlinie 31 während des Wochenendes in dichteren Intervallen verkehren. Konkrete Angaben zu den Intervallen und Fahrplänen werden kurz vor dem Festival veröffentlicht.

Zusätzlich soll der Schienenersatzverkehr verstärkt werden. Am Handelskai, einem der wichtigsten Zugänge zum Festivalgelände, soll der Ersatzverkehr am Wochenende rund um die Uhr fahren.