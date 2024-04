Bis zum Morgengrauen: Was es bedeutet als DJ zu arbeiten

Es ist helllichter Tag, als Maro am Lighthouse Festival sich bei einem DJ, den er gar nicht kennt, die Seele aus dem Leib tanzt. Für den 28-Jährigen steht fest: Er möchte Menschen auch so mitreißen können.

Als „Rosa Rosen“ legt Leo in den Clubs auf

Er hat seiner Tochter nach langem Üben den notwendigen Schubs gegeben. Bei einem Auftritt verabschiedete er sich an die Bar und überließ Leo das Set.

Anders ist das bei der 26-jährigen Leo, bekannt als „ Rosa Rosen “. Ihr wurde das Musikhandwerk quasi in die Wiege gelegt: Ihr Vater ist Techno-DJ Umberto Gollini .

Was bei Leo nicht fehlen darf: Janis Zilinksi – Gët Busy 4/4

Was bei Maro immer geht: Goldi / Mahlwerk – Gitdownandoit

„Für das erste Mal hat es gut funktioniert, auch wenn ich ins kalte Wasser geschmissen wurde“, sagt sie. Seit zwei Jahren legt sie in Wiener Clubs und Co auf – manchmal auch gemeinsam mit ihrem Papa, wie unlängst für eine Aufnahme von FM4 La boum de luxe.

Die typische Arbeitsnacht beginnt bei Maro und Leo gleich – und irgendwie auch nicht. Das sogenannte Set wird im Voraus erstellt, angepasst an die Veranstaltung und die Uhrzeit. „Ich werde oft zu Schlusszeiten gebucht, weil ich einen schnelleren Sound habe – alles von Hard Trance bis Hard Techno “, so Leo.

Vor einem Gig trinkt Maro gerne ein Bier, maximal zwei, um die Stimmung zu heben. „Gerade am Anfang war das auch ein gutes Mittel gegen die Nervosität“, sagt der DJ. Leo trinkt zum Einstimmen ein Vodka Makava und nach ihrem Set darf es auch ein Bier sein.

Was bei beiden nicht fehlen darf, ist genügend Vorbereitung: „Die Regel Nummer eins für jeden DJ ist, mindestens zwei USB-Sticks mitzubringen, falls einer nicht funktioniert“, erklärt Maro. Bei der Technik wisse man eben nie, ob alles glatt läuft.

Die Bierkiste erleichtert die Arbeit

Eine gute Ausstattung sei ein großer Pluspunkt, sind sich die beiden einig. „Ein guter DJ muss aber auf jedem Equipment spielen können“, sagt Leo.

So kam es, dass die 1,50 Meter große DJ einen Auftritt auf Bierkisten spielte, denn nur so konnte sie alles am DJ-Pult erreichen.