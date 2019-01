Diskussion über Kopftuch-Verbot ohne eine Teilnehmerin

Für Aufregung in sozialen Medien sorgt eine Fachkonferenz zum Thema „ Verhüllungsverbot an österreichischen Volksschulen: Hintergründe, Risiken, Nutzen“, die am Samstag an der Universität Wien stattfand. Nicht nur, weil an der abschließenden Podiumsdiskussion keine einzige Frau teilnahm. Sondern auch, weil die eingeladene Vertreterin der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ), Carla Amina Baghajati, ihre Teilnahme absagte. Für sie war die Zusammensetzung der Diskutanten „völlig unausgewogen“.

Anlass für die Fachkonferenz war der Plan der Bundesregierung, religiöse Verhüllungen an Volksschulen zu verbieten. Die Veranstalter, Ranja Ebrahim und Ulvi Karagedik vom Institut für islamisch-theologische Studien, wollten "zu einem sachlichen Diskurs anregen" und die Thematik aus theologischer, juristischer sowie pädagogischer Perspektive beleuchten.