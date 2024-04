Diese Lehrer erhalten jetzt ein kostenloses Öffi-Ticket in Wien

Nach den Mitarbeitern des Wiener Magistrats erhalten künftig auch die Pflichtschullehrer der Bundeshauptstadt ein kostenloses Jahresticket der Wiener Linien. Das teilten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die sozialdemokratische Personalvertreterin der Pflichtschullehrer, Karin Medits-Steiner, am Montag in einer gemeinsamen Aussendung mit. Auch Eltern und Kinder würden entlastet, indem Öffis bei Schulausflügen in Zukunft kostenlos nutzbar sein werden.

Wertschätzung für die tägliche Arbeit

Das kostenlose Ticket steigere die Attraktivität des Berufes und soll Wertschätzung für die tägliche Arbeit an den Wiener Pflichtschulen sein, so Medits-Steiner. Zudem stelle es eine "enorme Erleichterung" bei der Vorbereitung der täglichen Arbeit aber auch bei Lehrausgängen dar.

"Mit dem Job-Ticket setzen wir ein Zeichen der Wertschätzung dafür, was Wiens Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag leisten", betonte auch Ludwig. Das sei von großer Bedeutung, weil es in den nächsten Jahren darum gehen werde, viele wichtige Stellen nachzubesetzen. Zudem setze Wien damit ein Zeichen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende, findet Ludwig.

Ein Erfolg für alle Seiten

Die Wiener ÖVP, die anlässlich des Beschlusses des Gratistickets für Magistratsmitarbeiter die Ausweitung auf Pflichtschullehrer gefordert hatte, verbuchte die heutige Ankündigung als Erfolg für sich. "Die Ungleichbehandlung der Lehrer wird nun doch abgeschafft", betonte VP-Bildungssprecher Harald Zierfuß.