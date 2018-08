Diese Filmfestivals in Wien sollten Sie nicht verpassen

Felines Filmvergnügen unter freiem Himmel

Kuschelig. Auf leisen Pfoten hat sich das Cat Video Festival heuer ins Museumsquartier geschlichen. Am 25. August (20.30 Uhr) werden im Haupthof bei freiem Eintritt Katzenvideos aus fünf Categories gezeigt. Auf dem Programm stehen Porträts und Geschichten von berühmten Katzen und ihren Besitzern aus aller Welt.

Auch an den übrigen Wochenenden flimmern Filme über die Wände des Museumsquartiers. Das alljährliche Freiluftkino Frameout hat mittlerweile etwas mehr als die Halbzeit absolviert. Am 10. und 11. August entführt es die Zuschauer in die Welt von Street Art: Mit der Stilikone Agnes Varda und JR in „Faces Places“ (Haupthof) oder bei der Österreich-Premiere von „White Walls Say Nothing“ (Hof 8).

Museumsplatz 1, 1070 Wien, www.frameout.at