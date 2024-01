Mahriahilfer Straße: Mann stahl Flasche und attackierte Detektiv

Diebstahl verläuft nicht nach Plan

Der Detektiv versuchte ihn am Raub zu hindern und stellte sich dem Mann in den Weg. Doch der 29-jährige Mann hatte was dagegen. Er soll ihm mit der gestohlenen Flasche ins Gesicht geschlagen und ihm dann einen Kopfstoß versetzt haben. Er wurde kurz daraufhin von der Polizei vorläufig festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der Detektiv wurde leicht verletzt.