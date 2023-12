Einbrüche in Wien und NÖ: Polizei forschte Jugendbande aus

Im Zuge von Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ist es den Ermittlern gelungen, zwei weitere mutmaßliche Täter auszuforschen. Bei ihnen handelt es sich um einen 11- und einen 16-jährigen Syrer.

Video zeigt Einbruch in Geschäft

Auf einem sichergestellten Mobiltelefon fanden die Ermittler ein Video, welches die vier bei einem Einbruch am 16. November in ein Fahrradgeschäft im Bezirk Leopoldstadt zeigt. Die Beute stellten die Beamten sicher. Ein gestohlenes Fahrrad konnte in der Wohnung eines Bekannten der mutmaßlichen Täter aufgefunden werden.

In Niederösterreich wurde bereits ebenfalls intensiv gegen die Gruppe wegen Einbrüchen und Brandstiftung ermittelt. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt etwa 10.000 Euro.

