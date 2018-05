Die Ziesel übersiedeln nicht immer freiwillig

Zudem kritisiert die IGL, dass die Bauträger nicht mehr darauf warten, dass die Ziesel freiwillig abwandern. „Scheinbar geht das nicht schnell genug. Darum werden Teilflächen nun geräumt. Erstmals hat man Ziesel eingefangen und abtransportiert“, sagt Sprecher Lukas Mroz. In kleinen Gehegen auf den Ausgleichsflächen werden die Tiere wieder ausgelassen. Bis jetzt habe man aber erst „etwa drei Nager“ gefangen.

"Positiver Entwicklungsstand"

Ein Grund, warum es nicht mehr waren, sei die höhere Wintersterblichkeit der Tiere, die Biologin Ilse Hoffmann in Baustellen-nahen Bereichen feststellte. Dass das Bauprojekt im Umkreis von 50 Metern Auswirkungen auf den Lebensraum der Nager hat, bestätigt die Umweltschutzabteilung (MA22) in Bescheiden.

Auf Anfrage heißt es dort aber, dass der Zieselbestand beim Heeresspital insgesamt einen positiven Entwicklungsstand zeige. Durch die Baumaßnahmen sei bisher „kein einziges Ziesel zu Schaden gekommen“. Zudem habe die Behörde ein jahrelanges Monitoring vorgeschrieben.

Die IGL Marchfeldkanal lädt am 10. Juni übrigens zur Ziesel-Wanderung ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Johann-Orth-Platz in Floridsdorf. Der Spaziergang unter fachkundiger Führung dauert zirka 1,5 bis 2 Stunden.