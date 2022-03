Die Spendenkaiserin: Sisis geheimste Gedanken helfen bis heute Flüchtlingen

(Zu) schlechte Gedichte

In ihrem Tagebuch versuchte sich Sisi als Dichterin – nach dem Vorbild des von ihr verehrten Lyrikers Heinrich Heine.

Ihre teils holprigen poetischen Versuche waren allerdings der Grund dafür, dass ihre Texte weitere 30 Jahre nicht veröffentlicht wurden. Denn als 1951 die Kassette schließlich in die Schweiz kam, sorgte man sich dort wegen des geringen „literarischen Werts“.

„Es erhebt sich vielmehr die Frage, ob die Veröffentlichung dieser Schriften dem Andenken der Kaiserin nicht eher abträglich sein könnte“, heißt es in einem Brief des damaligen Schweizer Bundespräsidenten Eduard von Steiger an Herzog Ludwig von Bayern. Das wolle man aus „Rücksicht auf das bayrische Königshaus und das österreichische Erzhaus vermeiden“.