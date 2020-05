Die Sonnencreme für Elefanten

Eine Bademöglichkeit gleich in ihrem Gehege haben die Elefanten: "Jeden Morgen panieren sie ihren Kopf und Rücken im Schlammbecken", erzählt Schwammer. "Der Schlamm wirkt wie eine Sonnencreme. Obendrein kühlt er die Tiere und schützt sie vor Parasiten." Gefüllt wird das Becken übrigens mit Heilschlamm, wie er auch in Wellness-Zentren auf die Haut der Besucher geschmiert wird. Am heißesten Tag des Jahres erhalten aber auch Elefantenkind Tuluba und seine großen Verwandten eine Extra-Dusche mit dem Gartenschlauch.



Die Orang-Utans bekommen derweil Eislutscher serviert. Das Twinni für Affen besteht aus Karotten und Äpfeln, die in Wasserfläschchen eingefroren werden. Das Nuckeln am Eis dient als Erfrischung und Zeitvertreib gleichermaßen.