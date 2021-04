Die Skate-Hotspots der Stadt

In Konkurrenz zum Copa-Beach-Plaza gibt es, auch in Donaunähe, den Loretto Plaza Skatepark in Floridsdorf (21., Überfuhrstraße). Auf knapp 1.000 Quadratmetern Fläche kann man hier ohne Probleme den Mindestabstand einhalten und sich skatertechnisch austoben. Auch der Goodlands Skatepark in Hütteldorf (14., Bergmillergasse 8, derzeit geschlossen) gehört zu den größten Anlagen seiner Art in Mitteleuropa. Skater können dort die Betonlandschaft auskosten.

Nicht zu vergessen sind der Währinger Skatepark (18., Mollgasse 2), der Prater Skatepark (2., Rustenschacherallee 1) oder die Halle Skatearea 23 (23., Perfektastraße 86/ derzeit geschlossen).