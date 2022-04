„Die Schicki hat es mit der Bandscheibe“: Hundewagen und Urnen auf Haustiermesse

Beides – und viel anderes – konnten Haustierbesitzer am Sonntag auf der Haustiermesse in der Marx-Halle im 3. Bezirk erstehen. Über 150 Aussteller verkauften dort – skurrile wie brauchbare – Produkte für Hunde, Katzen, Nager und wirbellose Haustiere (also etwa Spinnen oder Schlangen). Eine der Ausstellerinnen ist die Firma Kukla, die mit mobiler Tierbestattung wirbt. 600 Urnen hat die Firma im Sortiment. Frau Manischek (im Bild) hat dort eine Urne für ihren verstorbenen Hund Ossi gekauft.

Neben Urnen groß im Trend: Hundewagerl – die Kinderwägen ganz ähnlich sind und viele Hundebesitzer in der Marx-Halle am Sonntag vor sich her schoben: Eine Frau, die einen Wagen gekauft hat, rechtfertigt sich mit der schlechten Gesundheit ihres Hundes: „Die Schicki hat es mit der Bandscheibe.“

Jährliches Highlight auf der Messe ist die internationale Katzen-Rassen-Ausstellung.