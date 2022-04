Die Rotunde: Ein Wahrzeichen, das keines hätte sein sollen

Was zu der Zeit ein Loch in das Wiener Messewesen riss, ist heute der wohl entscheidendste Moment in der Geschichte der Rotunde. „Analog zum Spruch, dass man in Wien erst nach dem Tod berühmt und respektiert wird, wurde auch bei der Rotunde erst angesichts der Brandruine von einem Wahrzeichen gesprochen.“

Anstatt der Rotunde steht heute die WU auf dem Gelände. Einige architektonische Highlights gibt es auch dort. Ob die WU irgendwann aber ebenfalls ein Wiener Wahrzeichen wird, bleibt wohl abzuwarten.

Buchtipp: Die Rotunde. Ein verschwundenes Wiener Wahrzeichen; Winkler-Hermaden, 22,90 Euro