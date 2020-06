Die Post setzt auf Selbstbedienung

Klaus Daubeck ist umtriebiger Bezirksrat in Wien-Hietzing, quasi stets im Dienste der Bürger unterwegs und deshalb selten zu Hause. Dass ihn der Briefträger daheim antrifft, ist eher die Ausnahme. Darum nützt Daubeck, der oft Bücher via Internet bestellt, gern ein neues Serviceangebot der Post: die sogenannte Abholstation.

In Wien gibt es das praktische Paket- und Brief-Ausgabe-System bereits in 15 Filialen, bis Ende Juni sollen weitere sieben dazukommen. Bis 2016 sind 90 geplant, bundesweit 400.

Ein Ersatz für den Briefträger ist die Abholstation natürlich nicht, betont Post-Sprecher Michael Homola. "Bundesweit schaffen wir bei Paketen und Briefen eine Erstzustellungsquote von 90 Prozent. Das heißt, von 100 Paketen müssen die Zusteller bloß zehn wieder mitnehmen." Und genau für diesen Kundenanteil ist das neue Service gedacht.

In solchen Fällen hinterlässt der Briefträger einen gelben Zettel mit einem Strichcode. Mit diesem können die Kunden ihre Pakete dann unabhängig von den Öffnungszeiten in der Postfiliale abholen – rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche. "Sie brauchen bloß den Strichcode von der Abholstation ablesen zu lassen und mit dem Finger auf einem elektronischen Display zu unterschreiben, dann öffnet sich ihr Paketfach", erklärt Homola. Um Missbrauch zu verhindern, sind die Abholstationen videoüberwacht.