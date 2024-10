Privates Tierasyl in Wien: Die "Pfotenretterinnen" vom Rosenhügel

Nicht zuletzt muss der Welt mitgeteilt werden, dass für den verspielten Benny schon bald ein möglichst „paradiesisches Zuhause“ gesucht wird, wie es Tochter Claudia Gutjahr nennt. Um passende „ Adoptanten “ zu finden, muss sie den Hund in aller Ruhe fotografieren und dann ein paar Sätze über ihn schreiben. Und dann muss sie jede Bewerbung beantworten.

„Bei der Auswahl bin ich sehr streng“, erzählt die Tierliebhaberin. So sollten ihre Hunde möglichst in ein Haus mit ausbruchsicherem Garten ziehen können. Wer seinen Job – anders als sie – nicht daheim, im Homeoffice erledigen kann, hat ebenso schlechte Karten. Wenig Chancen sieht die Tierschützerin auch für jene Interessenten, die ihr antworten, dass sie ihren neuen Mitbewohner nicht in alle Zimmer ihrer Wohnung lassen möchten.

Und ja, es gibt ausreichend viele Menschen, die alle Kriterien erfüllen können (es gibt noch ein paar mehr). Und irgendwann heißt es – so wie bei Pflegeeltern, die für kurze Zeit Kinder ohne Eltern zu sich nach Hause nehmen, auch wieder Abschied nehmen. „Ich weine jedes Mal wie ein Schlosshund“, sagt Elisabeth Gutjahr. Was für ein Wortspiel in diesem Kontext! Sie lächelt.