Wien-Schnitt

Der wienweite Schnitt beträgt 298 Pkw pro 1.000 Einwohner. In allen anderen Landeshauptstädten ist die Privat-Pkw-Dichte höher, in Innsbruck bei 339, in der Stadt Salzburg bei 387, in Bregenz bei 396 und in Graz bei 399. Deutlich unter diesen Marken liegen die Wiener Bezirke Brigittenau (234), Leopoldstadt (238), Wieden (243), Alsergrund (244) sowie Ottakring und die Landstraße (jeweils 261). In 14 Wiener Bezirken gibt es weniger als 300 Pkw pro 1.000 Einwohner, unter anderem auch in Meidling, Favoriten und in Hernals.