Private Pkw: Unterschiede zwischen NÖ-Gemeinden sind enorm

In Niederösterreich gibt es im Schnitt 566 private Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. 139 Gemeinden und Städte liegen unter dem Landesschnitt. Die höchste Anzahl von Privatautos pro 1.000 Personen gibt es laut einer Studie des VCÖ (Mobilität mit Zukunft) in Andlersdorf, die wenigsten in Wolfsthal.