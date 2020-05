Die MA48 verkauft "Müll" für den guten Zweck

Paul und Christine sind von der riesigen Auswahl begeistert. Im „48er-Basar“, wo Gegenstände verkauft werden, die bei den Wiener Mülldeponien abgegeben wurden, blüht das Herz der beiden Flohmarkt-Fans auf. Neben Praktischem und Dekorativem findet sich Antiquarisches und Skurriles. Alles penibel sortiert und spottbillig.

Weil der Flohmarkt der MA48 so gut funktioniert, der Standort in der Stadlauer Straße 41a in der Donaustadt aber nicht gerade praktisch liegt, wird das Angebot heuer erweitert: In der Zentrale in der Einsiedlergasse (5.) soll bis Herbst der „48er-Tandler“ eröffnen.