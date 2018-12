Die kälteste Weihnachtsfeier Wiens - in 2,9 Grad kaltem Wasser

Im Sommer fahren die Eisschwimmer sogar extra in kältere Gefilde, um ihrem Hobby zu frönen. Höhepunkt der Saison ist das Eisschwimmen am Hintertuxer Gletscher, denn selbst in der warmen Jahreszeit hat es dort ganz leichte Minusgrade sogar, meint Köberl. "Letztesmal kam extra dafür eine Frau aus Mexiko, flog hierher, ging eisschwimmen und dann ging es wieder nachhause. Wir haben Anfragen dazu aus aller Welt, aus Neuseeland oder Südafrika sogar".

Wer Interesse hat, dem sei gesagt, dass es in ganz kleinen Schritten geht: "Man fängt mit zehn Grad an, dann sind es sieben, dann fünf und dann vier", erklärt Köberl. Man sei dabei gerne behilflich.