Die Grüne im Gast-Garten

Vassilakou geht "sehr gerne" im Wienerwald spazieren, die österreichische Wanderlust hat die gebürtige Griechin aber nie gepackt: "Ich bin mit 18 nach Österreich gekommen, seine Gewohnheiten und Hobbys hat man da bereits. In 25 Jahren hier hab' ich mit Freunden viel probiert, aber die Frage ist: Zieht es mich in die Berge, aus eigener Motivation?" Tut es nicht.

"Mich drängt es ans Wasser. Ein Buch am Ufer lesen, ein Sonnenuntergang. Surfen ist für meine Generation in Griechenland so normal wie für Österreicher Skifahren. Ich war jede freie Minute in der Kindheit am Wasser." Am meisten vermisst sie deshalb auch das Meer.

"Es ist immer möglich, mal ans Wasser zu fahren. Donauinsel, Neusiedler See, das ist super. Ich liebe Wien. Aber das Meer ist eben das Meer."



Aber wenn der eigene Garten sogar unter dem Amt leidet, wie will sie da ihre Sehnsucht nach mehr Meer stillen? "Ich bin zwar ein Workaholic. Aber das ist das erste Jahr. Da muss man viel auf Schiene bringen, sich in Bereiche einarbeiten. Wenn wir als Team und ich als Person routinierter sind, bleibt auch mehr Freizeit. Wenn ihr in ein paar Jahren wiederkommt, dann können wir am Neusiedler See surfen. Oder ich hab' dann zumindest wieder meinen eigenen Garten."

Vassilakou: Vize in Wien statt in Athen

Maria Vassilakou wurde 1969 in Athen geboren, 1986 übersiedelte sie nach Wien. Neben ihren Dolmetsch- und Linguistikstudien war sie in der Hochschülerschaft aktiv; 1995 wechselte sie in den Grünen Klub im Rathaus. 2005 war sie erstmals Spitzenkandidatin in Wien. 2009 bot ihr der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou den Posten als griechische Vize-Umweltministerin an. Sie lehnte ab - und wurde 2010 Wiens erste Grüne Vizebürgermeisterin. Ihre Agenden: Stadtentwicklung, Verkehr, Klima, Energieplanung und BürgerInnenbeteiligung. Vassilakou ist seit 1995 mit dem PR-Berater Bernd Matouschek verheiratet, sie leben im 17. Bezirk.