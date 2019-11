Die Glocken-Fans vom Schafberg geben nicht auf

In der Kirche am Gipfel des Schafbergs in Wien-Hernals findet schon seit Jahren keine Sonntagsmesse statt. Am gestrigen Sonntag war der Kirchenvorplatz zur Mittagszeit dennoch dicht bevölkert.

Um 12 Uhr werden die rund 60 Personen still. Ganz, ganz leise und ohne angestrengtes Hören kaum wahrnehmbar, klingt ein Läuten herauf. Es ist die frühere Glocke der Schafbergkapelle, die das erste Mal in der Pfarre Dornbach zu hören war. „Ist das alles?“, fragt Anrainerin Roswitha Wilding-Meisel. Ein Raunen geht durch die Gruppe. „Das gibt’s ja nicht“, ist zu hören. Und: „Von wegen, man wird sie hören.“ Um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, läuten die Versammelten mit kleinen Glöckchen, die zu Beginn verteilt worden sind.