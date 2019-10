Die Glocke ist ihnen heilig: Aktivisten drohen mit Kirchenaustritt

Sie verstummt nicht – die Kritik an der Umsiedelung der Schafbergglocke in die Pfarrkirche Dornbach. Einige Mitglieder der Pfarrgemeinde drohen nun sogar mit dem Kirchenaustritt.

Zunächst aber von vorne: Ende August wurde in der Schafbergkapelle in Wien-Hernals eine Glocke mit außergewöhnlicher Klanggüte abmontiert. Sie sollte auf Wunsch des Dornbacher Pfarrers Wolfgang Kimmel (und die Schafbergkirche ist eine Filialkirche von Dornbach) in die dortige Pfarrkirche übersiedeln.

Das ist mittlerweile passiert. Gemeinsam mit zwei neuen Glocken (finanziert mittels Crowdfunding „Heiliger Bimbam“) sollen sie der Dornbacher Pfarrkirche zu einem schönen Geläut verhelfen. Die Schafbergkapelle soll im Gegenzug das kleinere, sogenannte Totenglöckchen aus Dornbach erhalten.