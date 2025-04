Die geteilte Stadt, zurück im Jahr 2015 - Ein Blick auf die Details hinter dem Wahlergebnis

An der SPÖ führte am Wahlsonntag kein Weg vorbei: Die Partei von Bürgermeister Michael Ludwig siegte (mit leichtem Minus) nicht nur stadtweit, sondern holte sich bei der Gemeinderatswahl auch in allen 23 Bezirken den ersten Platz – also auch in jenen sechs Bezirken, in denen grüne oder türkise Bezirksvorsteher im Amt sind. Die politische Landkarte bleibt demnach (tief-)rot. Und doch ermöglicht ein genauerer Blick auf den Wahlausgang spannende Analysen zu den politischen Verhältnissen in der Stadt.

Hinter der SPÖ präsentiert sich Wien als geteilte Stadt

Die SPÖ konnte in einer Vielzahl der Sprengel ihre Vorherrschaft behaupten oder ausbauen. Erst mit Blick auf die Zweitplatzierten zeigt sich, wohin die Wiener politisch tendieren: Innerhalb des Gürtels sind nahezu alle Sprengel grün eingefärbt – außerhalb des Gürtels, in den Flächenbezirken, in denen hoher Migrationsdruck herrscht, dominiert die FPÖ.