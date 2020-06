Die Enkelgeneration stellt Fragen

Willi Urbanek, Geschichtelehrer und Leiter des Bezirksmuseums am Alsergrund vermutet, dass die Kojen eingezogen wurden, um Panik zu vermeiden. "Die Nationalsozialisten hatten den Bunker auf den Quadratmeter genau für 300 Menschen konzipiert." Kranke Menschen wurden in eigenen Kojen untergebracht, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Für Marcello La Speranza ist der Bunker nicht nur ein Ort des Schreckens. "Hier sind auch Kinder zur Welt gekommen." Er hält einen Granatensplitter in der Hand und fügt hinzu "aber, es war auch ein lebensbedrohender Ort." Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Gestapo ihre Spitzel in die Bunker einschläuste, um Regimekritiker aufzuspüren. Das Blechschild "Schwatzen verboten" erinnert noch an die Angst vor den Spionen. "Es passierte durchaus, dass jemand hier unten die Nerven verlor und auf das Regime schimpfte", sagt der Militärhistoriker.