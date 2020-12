Die "Corona-Teams" der Wiener Polizei absolvierten bereits 898 Einsätze

Ein Team besteht aus fünf Personen. Einer leitet den Einsatz (Gruppenkommandant), zwei ziehen sich in der Regel den Ganzkörperschutzanzug an und dahinter stehen meist zwei, als „Back up“, in halber Schutzausrüstung (ohne Anzug).

Wenn es die Situation erfordert, trägt die gesamte Gruppe die volle Schutzausrüstung, die aus dem Ganzkörperanzug, einer Schutzbrille, aus Einweghandschuhen, Schuhüberzieher und einer FFP3-Maske besteht.

490 Anzeigen

Seit Beginn der Pandemie haben diese Corona-Kompetenzteams 839 Einsätze mit „Corona-Bezug" absolviert. Dabei wurden 490 Anzeigen und 86 Organmandate wegen Verstöße gegen Covid-19-Bestimmungen ausgestellt.

