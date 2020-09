Die Buslinie13A fährt wieder durch die Neubaugasse

Gerade in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rechnet die Asfinag am Wochenende mit starkem Verkehr – am Montag läuten hier wieder die Schulglocken. Vor allem am Sonntag werden die A1, A21 sowie A2 und A4 die Hauptlast tragen.

Nach wie vor kann es zudem an den Grenzen zu Wartezeiten kommen.